Szpital uzupełniający dla pacjentów z covid-19 dla województwa kujawsko-pomorskiego powstanie w Ciechocinku.

W tym celu zostanie wykorzystana baza Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego - potwierdził Polskiemu Radiu PiK burmistrz Ciechocinka, Leszek Dzierżewicz.– Zapadła faktycznie decyzja o uruchomieniu szpitala zakaźnego, to będzie obiekt, który uzupełni bazę szpitalną na terenie naszego województwa. Jest to wspólne działanie resortu obrony narodowej, WOT i Ministerstwa Zdrowia. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy to jeden z najlepiej wyposażonych obiektów nie tylko w Ciechocinku, ale też w rebionie i w Polsce – powiedział Leszek Dzierżewicz.Jak udało nam się ustalić w szpitalu powstanie 250 miejsc dla pacjentów z covid-19. O takiej lokalizacji miało zdecydować m.in. centralne położenie w regionie oraz dobre skomunikowanie m.in z autostradą A1.Wcześniej prezydent Bydgoszczy proponował by tzw. szpital polowy stworzyć w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku. Z kolei prezydent Torunia wskazał Centrum Targowe Park.Pierwsza informację o lokalizacji szpitala podała Gazeta Wyborcza.