Poseł Piotr Król, który był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, mówił, że tak zwana droga środka, którą proponuje premier Mateusz Morawiecki to kompromis pomiędzy całkowitym zamknięciem gospodarki a zupełnym brakiem restrykcji.

- Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby znów prosić wszystkich Polaków, żeby zostali w domu. Tu jest i kwestia jak najlepszej ochrony życia i zdrowia, a z drugiej strony, długofalowych skutków lockdownu. Mam nadzieję, że się nam to uda opanować. Nie tylko w Polsce, okres letni przyczynił się, niestety, do rozprężenia, także psychicznego - mówił poseł Piotr Król (PiS) w porannej Rozmowie Dnia.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia - TUTAJ