Trzy lecznice z naszego regionu z tytułem „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”. Właśnie rozstrzygnięto I edycję programu. Spośród 64 placówek z całej Polski, rada ekspertów nagrodziła 27. Wśród wyróżnionych są dwie placówki z Bydgoszczy i jedna z Torunia.

Na podium znalazły się dwie placówki z Bydgoszczy - na drugim miejscu Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Jurasza, na trzecim Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Biziela. Czwarta lokata przypadła Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Rydygiera w Toruniu.Aby otrzymać certyfikat, lecznice musiały spełnić wiele wymagań oraz przejść oficjalną certyfikację pod okiem zespołu rady ekspertów. Otrzymanie certyfikatu potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej.Według dr. Michała Jankowskiego z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, certyfikacje szpitali pokazały, że deklaracje szpitali odnośnie prowadzenia leczenia żywieniowego często nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jego zdaniem, do najsłabszych punktów certyfikacji należą poradnictwo ambulatoryjne, indywidualne diety doustne, informacje dla pacjenta z zakresu wskazań, zasad i metod terapii oraz dostęp do kompletnych mieszanin. Najlepiej z kolei wypadły diagnostyka laboratoryjna, dostęp do leków, diet medycznych, preparatów do żywienia i sprzętu.