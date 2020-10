Dzięki 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie WOT i służbom wojewody powstaną w regionie dwa nowe punkty poboru wymazów w kierunku Covid-19.

Jak informuje wojewoda Mikołaj Bogdanowicz na swoim profilu na Facebooku, powstaną one we Włocławku i w Toruniu.We Włocławku punkt będzie czynny na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.W czwartek (22 października) będzie działał od godz. 12:00 do 18:00, a od piątku (23 października) - codziennie od 8:00 do 18:00.W Toruniu punkt „drive-thru" powstanie na parkingu przy Motoarenie. Będzie działał od piątku codziennie od 8:00 do 17:00.