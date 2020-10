- Tymczasowy szpital w naszym regionie powstanie w centrum województwa. Czekamy na zatwierdzenie lokalizacji przez Ministerstwo Zdrowia – informuje rzecznik wojewody Adrian Mól.

- Jedyne co mogę powiedzieć – to, że nie będzie to szpital o takiej charakterystyce, jak w Warszawie czy w Krakowie, które są tworzone w dużych halach – mówi rzecznik. - My chcemy wykorzystać obiekt szpitalny, w centralnym województwa, dobrze skomunikowany. Jednym ze szpitali koordynacyjnych będzie też jedna z lecznic w Bydgoszczy, gdzie też chcemy tworzyć bazę łóżek.Jak dodaje Adrian Mól, sytuacja w kujawsko-pomorskich szpitalach zajmujących się chorymi na Covid-19 nie jest jeszcze alarmująca. W regionie jest obecnie 960 łóżek covidowych, zajętych jest 468. - Nie wykluczone, że niebawem powstanie też duża baza łóżkowa w jednym ze szpitali na południu regionu, ale na razie trwają jeszcze ustalenia – mówi rzecznik.W przypadku braku miejsc dla chorych na Covid-19 pod uwagę brane jest także stworzenie tymczasowego szpitala w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku. Taką propozycję złożył wojewodzie prezydent Bydgoszczy.