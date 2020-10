Działalność stacjonarna placówek pomocowych dla seniorów i osób niepełnosprawnych na terenach włączonych do czerwonej strefy na Kujawach i Pomorzu od środy jest zawieszona. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, taką decyzję podjął wojewoda.

W piśmie rozesłanym 20 października do marszałka województwa, starostów, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast na Kujawach i Pomorzu, które zostały włączone do czerwonej strefy, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz poleca - do odwołania – od 21 października zawiesić działalność: dziennych domów i klubów seniora, klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, centrów i klubów integracji społecznej, oraz warsztatów terapii zajęciowej.Decyzja wiąże się z szybkim przyrostem liczby zakażeń koronawirusem w regionie. Teraz placówki w regionie organizują się, by móc prowadzić terapię dla swoich podopiecznych zdalnie. Seniorzy z kolei mogą liczyć na dowóz posiłków i niezbędnych zakupów.