Na drogach krajowych w regionie pojawiły się od rana ciągniki - to kolejna odsłona rolniczego protestu przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. likwidację hodowli zwierząt futerkowych w naszym kraju.

Krajowa „piątka" w Białych Błotach i Trzeciewcu, Koronowo i Buszkowo na drodze nr 25, Lipnica i Grębocin na drodze nr 15 czy Lubicz na krajowej „dziesiątce" - to miejsca, w których kierowcy powinni spodziewać się już od rana utrudnień w ruchu. Przejazd traktorów spodziewany jest też m.in w Sępólnie Krajeńskim, na drodze nr 91 w Żyglądzie, Nowem i Gniewie oraz w okolicach Żnina i Szubina. Protestujący rolnicy odwiedzą też biura parlamentarzystów w Tucholi, Bydgoszczy, Sępólnie Krajeńskim, Serocku i Toruniu.Senat przyjął w ubiegłym tygodniu ponad 30 poprawek do noweli o ochronie zwierząt. Senatorowie opowiedzieli się m.in. za wykreśleniem ograniczenia uboju rytualnego drobiu oraz umożliwieniem hodowli zwierząt na futra na dotychczasowych zasadach do 31 lipca 2023 r. i prowadzeniem uboju rytualnego na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2025 r. Teraz poprawki Senatu rozpatrzy Sejm.