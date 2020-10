Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada, że wojewodowie będą mogli powołać do szpitali studentów medycyny, doktorantów czy absolwentów, którzy jeszcze nie podeszli do egzaminów. A uczelnie medyczne będą zobowiązane przekazać listę takich osób.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku z brakiem kadry medycznej, bierze pod uwagę włączenie studentów kierunków medycznych do walki z epidemią. Na razie nie wiadomo czy mieliby być to studenci ostatnich lat czy wszyscy studenci medycyny.- O wykorzystaniu studentów mówiło się już podczas pierwszej fali pandemii. Wówczas miało to charakter wolontariacki. Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego oraz resort zdrowia zwróciły się po prostu do studentów o pomoc w szpitalach. Ta pomoc nie była konieczna. Czekamy na informacje, będziemy wówczas podejmować decyzje - powiedział rzecznik UMK prof. Marcin Czyżniewski.Według propozycji Ministerstwa Zdrowia czas opieki nad pacjentami z COVID-19 byłby traktowany jako praktyki studenckie.