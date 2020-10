Włocławianka Anna Gembicka wiceministrem resortu rolnictwa

Anna Gembicka/fot. www.gov.pl

Poseł PiS, 29-letnia Anna Gembicka, od wtorku pełni funkcje wiceministra rolnictwa, dotychczas była m.in. wiceministrem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Urodziła się w 1991 roku we Włocławku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Była sekretarzem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a wcześniej jego doradcą w Gabinecie Politycznym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Rozwoju.



Gembicka pełniła także funkcję pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju. W tym czasie zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju, wsparcia dla miast małych i średnich oraz obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, a także zagadnieniami związanymi ze wsparciem rozwoju III sektora i społeczną odpowiedzialnością biznesu.



Od 4 czerwca 2019 r. do 28 października 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.



W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskała mandat posła na Sejm RP IX kadencji.



Od 17 stycznia 2020 r. do 19 października 2020 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 20 października 2020 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Anna Gembicka będzie kierowała pracami Departamentu: Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej; Klimatu i Środowiska; Przetwórstwa Rynków Rolnych; Oświaty i Polityki Społecznej Wsi oraz będzie sprawowała nadzór nad m.in. Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych i Inspekcją Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz nad częścią Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.



Obecnie w resorcie rolnictwa jest jeszcze dwóch wiceministrów: Szymon Giżyński i Ryszard Kamiński. Natomiast wiceminister Jan Białkowski kilka dni temu zrezygnował z funkcji.