Świeccy urzędnicy co drugi dzień pracują w domu. Fot. Pixabay.com

W związku z zachorowaniami pracowników i obowiązkową kwarantanną w świeckim urzędzie miejskim wprowadzona została zmianowość i praca zdalna.

- Połowa naszego składu pracuje w domu. Jesteśmy podzieleni na dwie grupy i one co drugi dzień funkcjonują w urzędzie. Uznaliśmy, że to dużo lepsze rozwiązanie niż to, które stosowaliśmy na wiosnę, kiedy te zmiany były tygodniowe. Z dnia na dzień łatwiej przygotować sobie front pracy, który jesteśmy w stanie wykonać bez dostępu do specjalistycznego oprogramowania, bo na wielu stanowiskach, niestety, bez komputera, bez łącza do wewnętrznego serwera pewne rzeczy są niemożliwe do zrobienia. Naszym głównym celem jest to, by uchronić i mieszkańców i siebie od sytuacji, w której urząd mógłby całkowicie stanąć - powiedział wiceburmistrz Świecia Paweł Knapik.



Świecie nad Wisłą to niejedyne miasto, gdzie wprowadzony został nowy model pracy w urzędach. W Nowem burmistrz, skarbnik i sekretarz trafili na kwarantannę, więc wprowadzono ograniczenia dla mieszkańców. Podobnie jest w Grudziądzu, gdzie zarażony jest już 8. pracownik, a wielu urzędników jest na kwarantannie.