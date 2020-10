Kolejka do punktu przy bydgoskim szpitalu wojskowym/fot. mg

Nawet kilka godzin trzeba czekać w niektórych punktach w Bydgoszczy w kolejce po wymaz w kierunku Covid-19.

TU ZROBISZ TEST

BYDGOSZCZ

BRODNICA

CIECHOCINEK

CHEŁMNO

CHEŁMŻA

GOLUB-DOBRZYŃ

GRUDZIĄDZ

INOWROCŁAW

LIPNO

NAKŁO

SZUBIN

Sprawdzaliśmy dziś, jak wygląda pobieranie testów wymazów w Bydgoszczy. Gdy lekarz rodzinny podejrzewa Covid-19 i zleca test u pacjenta, który nie czuje się obłożnie chory, musi on sam jechać w wyznaczone miejsce, by zrobić wymaz.Szpital zakaźny przyjmuje pacjentów w dni powszednie w godz. 10.00-12.00. Długa kolejka samochodów przed lecznicą ani na chwilę nie znika, w dodatku już pół godziny przed zakończeniem pobrań, wielu pacjentów z jej końca, dowiaduje się, że nie zostaną przyjęci.W szpitalu wojskowym wymazy pobiera się w godz. 12.30-17.00. Kolejka ustawia się już godzinę wcześniej. Kilkadziesiąt osób czeka na wolnym powietrzu – wszyscy w maseczkach, w odpowiednich odległościach, a wymazy są pobierane w drzwiach na oczach innych pacjentów. - Nie wierzę, że robią to w takim miejscu – mówi jedna z kobiet. Inni niechętnie zgadzają się na rozmowę. - Miałem problem z informacją, w jakich godzinach można zrobić test, nie mogłem nic znaleźć w Internecie – mówi jeden z mężczyzn. - Na szczęście, gdy podjechałem pod szpital wojskowy, pan z dyżurki od razu pokierował mnie pod odpowiedni budynek.Zrobienie wymazu trwa kilka sekund. Pacjent musi tylko podać imię i nazwisko i numer skierowania od lekarza rodzinnego.Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. św. Floriana 12, tel. 052 32 55 607 – pon.-sob. 10.00-12.00, niedz. 15.00-17.00Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA, ul. Markwarta 6, tel. 52 58 26 250 – codziennie w godz. 12.00-14.00Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, tel. 052 325 67 19, 052 325 67 92 – codziennie w godz. 7.00-9.00 i 10.30-13.00Centrum Onkologii im. prof.F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, tel. 052 374 30 87 – pon.-sob. 12.00-14.00, niedz. 8.00-10.00, dodatkowo: wt., czw. 15.00-16.00Alab Laboratoria Sp z o.o., ul. Szafirowa 14, tel. 52 307 95 60 – pon.-sob. 11.00-13.00, niedz. 8.00-10.0010 Wojskowy Szpital Kliniczny z polikliniką SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, tel. 691 911 851 – codziennie w godz. 12.30-17.00Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Wiejska 9, tel. 056 668 92 40 – codziennie w godz. 06.45-10.45Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, ul. Wojska Polskiego 5, tel. 54 283 72 00 – codziennie w godz. 9.00-11.00Zespół Opieki Zdrowotnej, Plac dr Rydygiera 1, tel. 056 677 26 36 – pon., śr., czw., pt., sob., niedz. 12.00-14.00, wt. 15.00-17.00Szpital Powiatowy, ul. Szewska 23, tel. 056 63 92 218 - codziennie w godz. 7.00-11.30Szpital Powiatowy, ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E, tel. 56 683 22 05 – pon.-pt. 7.00-12.00, weekend 10.00-15.00Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, tel. 056 641 49 44 – pon.-pt. 7.00-19.00, weekend 7.00-15.00Szpital Wielospecjalistyczny im. Błażka, ul. Poznańska 97, tel. 532 412 260 - pon., śr., czw., pt., sob., niedz. 9.00-11.00, wtorek 15.00-17.00Szpital Lipno sp. z o.o., ul. Nieszawska 6, tel. 694 485 543 – codziennie w godz. 7.00-12.30Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, ul. Mickiewicza 7, tel. 41 240 20 12 – pon., śr., sob., niedz. 10.00-14.30, wt. 10.00-14.00 oraz 15.00-18.00, czw. 10.00-14.00 oraz 15.00-19.00Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, ul. Ogrodowa 9, tel. 41 240 10 13 – codziennie w godz. 11.00-15.30



RADZIEJÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, tel. 054 285 63 61 – codziennie w godz. 9.00-14.00



RYPIN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3 Maja 2, tel. 054 230 87 30 lub 31 – codziennie w godz. 13.00-18.00



ŚWIECIE

NZOZ Nowy Szpital, ul. Wojska Polskiego 126, tel. 512 084 873 – pon.-pt. 12.00-17.00, weekend 7.00-12.00



TORUŃ

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 697 667 669 – codziennie w godz. 10.00-12.00

Alab Laboratoria, ul. Grudziądzka 51b, tel. 665 787 368 – pon.-pt. 14.00-16.00, sob. 10.00-12.00, niedz. 8.00-10.00

TUCHOLA

Szpital Tucholski, ul. Nowodworskiego 14-18, tel. 502 712 102 (pon.-pt.), 52 33 60 513 (weekend) – codziennie w godz. 7.00-11.30



WĄBRZEŹNO

Nowy Szpital, ul. Wolności 27, tel. 41 240 17 10 – pon.-pt. 12.00-17.00, weekend 7.00-12.00



WŁOCŁAWEK

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Lunewil 15, tel. 797 679 584 – codziennie w godz. 8.00-11.00 i 15.00-16.15



ŻNIN

Pałuckie Centrum Zdrowia, ul. Szpitalna 30, tel. 052 303 13 41 wew. 148 – codziennie w godz. 10.00-12.00