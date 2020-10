Biskup włocławski zakażony koronawirusem

Biskup włocławski Wiesław Mering jest zakażony koronawirusem SARS-CoV-2 – poinformowała diecezja. Ordynariusz pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale jego stan się poprawia.

Na stronie internetowej diecezji włocławskiej poinformowano we wtorek, że 19 października stwierdzono obecność koronawirusa u bp. Wiesława Meringa.Wskazano, że od piątku biskup przebywał na kwarantannie.„Ksiądz biskup pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale jego stan się poprawia. Do 28 października odwołane są wszystkie zajęcia biskupa diecezjalnego” – czytamy w komunikacie.Z przekazanych informacji wynika, że ordynariusz nie miał kontaktu z pracownikami kurii, bo ostatnio przebywał poza diecezją.„Wszystkie urzędy diecezjalne funkcjonują normalnie, choć w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Mamy nadzieję na szybki powrót do zdrowia księdza biskupa i prosimy o modlitwę” – dodano w komunikacie.