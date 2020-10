Funkcjonariusze walczący z cyberprzestępczością ostrzegają przed fałszywymi mailami informującymi o wezwaniu na policję. Pobranie i otworzenie załączonego pliku może zainfekować komputer złośliwym oprogramowaniem, które może wykradać dane osobowe lub doprowadzić do całkowitego zablokowania sprzętu. - Oszuści żądają okupu za odblokowanie komputera - ostrzega Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.

- Najczęściej mail zaczyna się od tego że policja rzekomo ma nadzieję, że ten, kto odebrał maila jest zdrowy i bezpieczny. Następnie nadawca informuje o tym, że policja informuje o prowadzonym dochodzeniu w sprawie oszustwa bankowego, a szczegóły można znaleźć w załączniku do maila. Jeśli jednak się kliknie w ten załącznik, w komputer wpina się złośliwe oprogramowanie, co się może zakończyć kłopotami dla osoby, która uwierzy, że to mail od policji. Mylące jest to, że w adresie po "małpie" użyto zwrotu: policja.plMonika Chlebicz dodaje, że mail podpisany jest rzekomo przez komendanta głównego policji. I podkreśla, że policja tak nie działa. Dlatego na wiadomość nie należy reagować, najlepiej ją po prostu usunąć.Ważne: jeżeli stałeś się ofiarą oszustów, skontaktuj się natychmiast ze swoim bankiem. Zmień hasła do wszystkich kont bankowych, poczty elektronicznej i innych portali.Pod żadnym pozorem nie wolno płacić oszustom za odblokowanie komputera. To rozzuchwala przestępców i kontynuują oni swoje ataki. Nie ma też żadnej gwarancji, że po opłaceniu okupu odzyska się kontrolę nad komputerem. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji. W przypadku zablokowania komputera pomocy można też szukać na stronie międzynarodowego projektu: nomoreransom.org, którego uczestnikiem jest również Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.