- Sytuacja jest poważna. Tylko w ciągu weekendu w Toruniu odnotowano 18-procentowy wzrost zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek prezydent Michał Zaleski.

Aktualnie w Toruniu na Covid-19 choruje 488 osób. Największe ogniska zakażeń to: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska, Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Gagarina i ul. Rydygiera oraz Miejska Przychodnia Specjalistyczna.- To sytuacja, która wymaga specjalnych działań. Został zamknięty dzienny DPS, jego pracownicy zostaną oddelegowani do pracy w stacjonarnym Domu Pomocy Społecznej - mówił prezydent Torunia. Jak dodał, w szpitalu miejskim wszystkie oddziały funkcjonują. - Bardzo ważny jest system triażu, czyli sprawdzanie, kto przybywa do szpitala. Tylko jednego dnia aż sześcioro pacjentów, którzy mieli być planowo przyjęci do szpitala, okazało się zakażonych koronawirusem - mówił Michał Zaleski.W Toruniu wykryto też zakażenia w czterech żłobkach, SP nr 24 i Przedszkolu nr 16. - Szkoła i przedszkole zostało zamknięte, uczniowie przeszli na nauczanie zdalne - mówi prezydent.