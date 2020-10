Nie w grudniu, a w październiku. Nie saniami, a na rowerze. Na Kujawy i Pomorze dotarł w niedzielę Święty Mikołaj.

Na jednośladzie przejechał z Szubina do Bydgoszczy. Wszystko po to, by pomóc 9-miesięcznej Celince. Dziewczynka choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Szansą na wyleczenie jest terapia genowa, ale jej koszt to ponad 9 milionów złotych. Do tej pory udało się zebrać niespełna 3 mln. Stąd pomysł na kolejną akcję. Mikołaj wraz ze swoją ekipą, jadąc na rowerach, zbierał pieniądze dla małej szubinianki.Pomóc Celince może każdy. Zbiórka na jej leczenie prowadzona jest m.in. na portalu internetowym siepomaga.pl.