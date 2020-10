Biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we mszy

Ordynariusz Diecezji Włocławskiej bp Wiesław Mering udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy świętej do 15 listopada. Zaapelował też o przestrzeganie w kościołach zasad sanitarnych.

– W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia (...) udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie - napisał w dekrecie bp Mering.Ordynariusz podkreślił, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej mszy nie jest grzechem. Zachęcił do udziału we mszy w dni powszednie z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.Bp Mering wskazał, że podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie komunii świętej zarówno do ust, jak i na rękę, ale nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania komunii świętej na rękę, jak i pozbawiać ich takiej możliwości.Hierarcha zaapelował o przestrzeganie w kościołach norm sanitarnych, zwłaszcza o zakrywanie maseczkami ust i nosa przez wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransa, zaznaczając, że obowiązek dotyczy innych księży posługujących, wiernych, służby liturgicznej itp. Podkreślił konieczność umieszczenia przy wejściu do kościoła i obiektów parafialnych informacji o obowiązku założenia maseczki oraz udostępnienia wiernym płynów dezynfekujących, które należy umieścić przy wejściu do świątyni i innych obiektów parafialnych.Część parafii Diecezji Włocławskiej znajduje się w tzw. czerwonej strefie, którą objęto m.in. Włocławek oraz powiaty: aleksandrowski, radziejowski i włocławski.Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami w kościołach strefy czerwonej wymagane jest zachowanie dystansu 7 m kw. na osobę, a w strefie żółtej – 4 m kw.Dyspensy udzielił także ordynariusz Diecezji Toruńskiej bp Wiesław Śmigiel. Zachęcił też do rozłożenia w czasie odwiedzin grobów bliskich.