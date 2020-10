W piątek (16.10.) toruński sąd aresztował na dwa miesiące 32- latka. W jego domu policjanci kryminalni z Torunia i Dobrzejewic odnaleźli między innymi blisko...trzy kilogramy narkotyków.

Policjanci kryminalni z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach doprowadzili do Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód podejrzanego o posiadania znacznej ilości narkotyków oraz przygotowanie ich do wprowadzenia do obrotu.Do jego zatrzymania doszło w minioną środę, 14 października 2020 roku. Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i Komisariatu Policji w Dobrzejewicach weszli do jednego z domów w gminie Lubicz. Powodem ich działania były wcześniejsze podejrzenia, że może w nim dochodzić do łamania przepisów prawa.W domu i innych pomieszczeniach zajmowanych przez 32 - latka policjanci odnaleźli i zabezpieczyli, jako dowód w sprawie, ponad 2967 gramów białego proszku. Wstępne policyjne testy wykazały, że środek posiada cechy charakterystyczne dla amfetaminy.Dodatkowo w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli dwie wagi elektroniczne, oraz środki, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być zakazanymi substancjami anabolicznymi. To wszystko będzie stanowiło dowód rzeczowy w tej sprawie.Dodatkowo na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli u tego mężczyzny odnalezione pieniądze oraz samochód osobowy.Zatrzymany najpierw trafił do policyjnego aresztu. Z ust śledczych usłyszał zarzuty. 16 października kryminalni doprowadzili zatrzymanego z Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód wprost na salę rozpraw do toruńskiego sądu. Oskarżyciel złożył stosowny wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd po zapoznaniu się z całością materiałów zgromadzonych przez śledczych aresztował mężczyznę na najbliższe dwa miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków nadal grozi mu nawet do 10 lat więzienia.