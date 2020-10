Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przedstawił strategię walki z koronawirusem na najbliższe dni i tygodnie. Plan opiera się na zaangażowaniu wszystkich szpitali - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

- Do tej pory było tak, że był wytypowany jeden szpital główny w Grudziądzu, i inne szpitale, które leczyły chorych na koronawirusa. Obecnie chorzy ci będą leczeni także w szpitalach na tzw. poziomie pierwszym, czyli między innymi w lecznicach powiatowych. To ważna informacja i dobra decyzja, która spowoduje, że większość pacjentów będzie miała we właściwym miejscu zabezpieczenie - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Obecnie na Kujawach i Pomorzu jest ok. tysiąca łóżek dla pacjentów z Covid-19, 394 z nich są zajęte. Pod respiratorem leży obecnie 31 osób. Łącznie jest 66 takich miejsc.- Będziemy dostosowywali liczbę miejsc respiratorowych do bieżących potrzeb. Ważne miejsca to także izolatoria. Mamy 300 wolnych miejsc w izolatorium w sanatorium Orion w Ciechocinku. Wszystkie osoby z wynikiem dodatnim, których stan zdrowia na taki pobyt pozwala, są tam kierowane.W piątek, 16 października, odbyły się narady wojewody ze środowiskiem medycznym i samorządowcami. Mikołaj Bogdanowicz dobrze ocenia współpracę z marszałkiem, burmistrzami i prezydentami miast w regionie. Wojewoda ma nadzieję, że także dzięki zaangażowaniu samorządów w regionie wzrośnie liczba punktów drive thru. Obecnie jest ich 25. Pracujemy nad tym, aby wydłużyć godziny ich pracy, tak by nie tworzyły się kolejki - poinformował wojewoda.