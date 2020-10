Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje więcej pieniędzy mobilnym laboratoriom. Miejsca, w których bez wysiadania z samochodu można zostać zbadanym w kierunku koronawirusa mają działać zgodnie z zapotrzebowaniem, czyli wykonają usługę wszystkim osobom pojawiającym się ze skierowaniem na wymaz.

- Warto najpierw sprawdzić, gdzie jest najbliższy punkt i czy są w nim kolejki - radzi rzeczniczka NFZ w naszym regionie, Barbara Nawrocka. - Chodzi o maksymalnie skrócenie czasu oczekiwanie na obranie wymazu. NFZ, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem, płaci punktom drive thru za wszystkie wymazy, plus 300 zł za dwugodzinną gotowość, plus dodatkowo 80 zł za każdą pełną godzinę, powyżej dwóch godzin pracy punktu (...).W naszym województwie jest 25 punktów pobierania próbek. Lista adresów i numerów telefonów znajduje się na www.pacjent.gov.pl i na stronie NFZ. Każdy punkt czynny jest w innych godzinach - zazwyczaj przez parę godzin przedpołudniowych. Niektóre, np. szpital zakaźny w Bydgoszczy, pobierają w punkcie wymazy także popołudniu, przy ulicy Floriana, a w niedziele między 15.00 a 17.00.