To droga bez odwrotu - przedstawiciele branży fitness i siłowni komentują decyzję o zamknięciu ich branży. Od soboty będą obowiązywać nowe obostrzenia sanitarne.

– Dla mnie to jest jakiś absurd, bo budujemy tu swoją odporność, zdrowie i poprawiamy styl życia. Szkoda, bo człowiek potrzebuje się wyżyć, będę musiał przejść na domowe sposoby - mówią bywalcy siłowni.– Dla nas to generalnie jest szok, nic nie zapowiadało takich poczynań. To zaskoczenie, bez żadnej możliwości ruchu. Tym bardziej, że Polska Federacja Fitness udowodniła rządzącym twardymi danymi medycznymi, że nigdzie w Polsce nie doszło do żadnego zakażenia w klubie tego typu – mówi Arkadiusz Kamiński, menedżer kluby Champion Gym&Fitness.Polska Federacja Fitnessu zapowiedziała na sobotę, 17 października, protest w Warszawie.