Ośrodek edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego gotowy. Realizację inwestycji umożliwiły środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Adaptacja budynku dawnej remizy na siedzibę ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego rozpoczęła się w ubiegłym roku. Budynek rozbudowano oraz przystosowano do pełnienia funkcji zaplecza edukacyjnego parku. Znalazła się w nim m.in. sala edukacyjna dla 50 osób, doskonale wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny: ekrany projekcyjne, tablice interaktywne, komputery, sprzęt audio oraz mikroskop.Pracownicy parku krajobrazowego zyskali komfortowe warunki do pracy z dziećmi i młodzieżą, z pełnym wykorzystaniem walorów otaczającej przyrody – m.in. sąsiedztwa Jeziora Więcborskiego. Oprócz zajęć edukacyjnych w ośrodku będą również organizowane wystawy, ekspozycje lub rozstrzygnięcia konkursów ekologicznych, połączone z wręczeniem nagród laureatom.Prace prowadzono również w otoczeniu budynku, gdzie ułożono nowa nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano ogrodzenie z bramą wjazdową. Łączna powierzchnia przebudowanego obiektu wynosi blisko 250 metrów kwadratowych a wraz z przyległym terenem to łącznie 1.330 metrów kwadratowych. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Stworzenie siedziby ośrodka edukacji przyrodniczej to koszt 1 miliona 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85 procent stanowią środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Wszyscy chętni będą mogli odwiedzić nowo utworzony ośrodek podczas dnia otwartego 24 października (w zależności od obostrzeń). Pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zapraszają w godzinach od 11.00 do 15.00. Wydarzenie odbędzie się częściowo na wolnym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego. W programie zwiedzanie ośrodka oraz gry i zabawy dla dzieci. Placówka mieści się w Więcborku przy ulicy Strzeleckiej 5.