Młodzi „adwokaci drzew” walczą ze smogiem w Bydgoszczy [zdjęcia]

2300 sadzonek trafiło do bydgoskich szkół, w ramach akcji „Dam Ci tlen, a smog i CO2 zjem”.

Dzieci same sadzą drzewa i krzewy na przyszkolnych podwórkach. W piątek (16.10.) akcja odbyła się w Szkołach Podstawowych nr 38 i 56.– Żeby uwewnętrznić dzieciom jakieś postawy i wartości to trzeba je zaangażować emocjonalnie i od tego zaczynamy. Dbamy o to by była tez dobra zabawa i bezpieczna rywalizacja – Barbara Herzberg, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy.– Mamy nadzieję, że ci uczniowie staną się adwokatami drzew – powiedziała Kamila Piotrowska-Dixon, Bydgoski Alarm Smogowy.W ramach akcji dzieci będą też uczestniczyć w lekcjach o tematyce ekologicznej, a na wiosnę zasadzą warzywniaki i zrobią kompostowniki.