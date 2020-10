Świecie chce być większe i będzie poszerzać swoje granice. Urzędnicy są zdeterminowani, bo obecny kształt granic to same komplikacje dla mieszkańców i samorządowców.

– Mamy w kilku miejscach takie sytuacje, że ulica zaczyna się w Świeciu, wyjeżdża z miasta i później wraca. To powoduje sporo problemów dla osób z zewnątrz, które szukają pewnych adresów, są to tez komplikacje dla mieszkańców, wreszcie dochodzi do sytuacji tego typu, że nowy żłobek funkcjonujący na największym osiedlu naszego miasta, faktycznie stoi na wsi – powiedział wiceburmistrz Świecia, Paweł Knapik.Dla mieszkańców dostępna będzie ankieta, będą również organizowane spotkania online z urzędnikami. Cała procedura ruszy w środę 21 października.