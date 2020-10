- Jeszcze dziś Toruń może być włączony do czerwonej strefy, co oznacza dla miasta dodatkowe obostrzenia sanitarne - powiedział w czwartek, 15 października, prezydent Michał Zaleski.

Włodarz Torunia przekazał nowe dane dotyczące koronawirusa, a w związku z postępującą pandemią oznajmił, że tegoroczna kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków jest odwołana, a pieniądze będą zbierane przez Internet.- W ciągu minionego tygodnia, liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła z 500, do 711, 339 osób wróciło do zdrowia, 20 osób straciło życie w związku z chorobą Covid-19. Ogniska koronawirusa odkryto w toruńskich przychodniach, szkołach, domu pomocy społecznej.Z dobrych wiadomości:- Zdarzają się prawie cuda. W "Samarytaninie" zmarły dwie osoby, cała placówka opieki długoterminowej była zajęta epidemią, okazało się, że 98 letni pan wrócił do zdrowia po zakażeniu Covid-19 - mówi Michał Zaleski.Więcej szczegółów w materiale Michała Zaręby.