Stacji ładowania będzie więcej niż elektrycznych samochodów

Do końca marca przyszłego roku w trzech największych miastach woj. kujawsko-pomorskiego powstaną wszystkie stacje ładowania pojazdów - zapewniają energetyczni operatorzy, którzy ustawowo są zobowiązani do ich instalacji.

W Bydgoszczy powinno ich być 210. Większość z nich zainstalować ma Enea. Dotrzymamy terminu - mówi Waldemar Olter - rzecznik regionalny spółka Enea Operator.- Zakończenie realizacji programu planujemy na 31 marca 2021 roku. Oczywiście z zastrzeżeniem możliwości pogorszenia się sytuacji epidemiczne w Polsce, która jest jak wiemy rozwojowa i może to wpłynąć na utrudnienia w realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych - powiedział Waldemar Olter.Za instalacje stacji ładowania pojazdów w Toruniu i Włocławku odpowiada Energa.- W Toruniu łącznie powstanie 46 stacji ładowania, we Włocławku 29 stacji. Zgodnie z ustawą o elektromobilności ukończenie wszystkich budowanych punktów ładowania planowane jest do końca marca przyszłego roku - powiedział Grzegorz Baran - koordynator do spraw kontaktów z mediami w Energa Operator.Na razie samochodowych ładowarek będzie w miastach naszego regionu więcej niż korzystających z nich samochodów elektrycznych.