Fot. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy

W bydgoskim Fordonie funkcjonuje jedyny w Polsce zakład karny z oddziałem dla niewidomych więźniów. Dla skazanych z dysfunkcjami wzroku organizowane są kursy orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się i nauki pisania pismem Braille'a. Oddział terapeutyczny dla niewidomych więźniów funkcjonuje od 35 lat.

- Przez ten czas pomógł wielu osadzonym przystosować się do dalszego odbywania kary, ale także życia na wolności - mówi Joanna Szadziul, rzeczniczka Zakładu Karnego w Fordonie.



- Wobec każdego ociemniałego formułowany jest indywidualny program oddziaływań rehabilitacyjnych i wychowawczych. Ma on charakter praktyczny. Skazanego mobilizuje się bowiem do podjęcia działań w celu uzyskania kolejno: grupy inwalidzkiej, renty, ukończenia kursu orientacji przestrzennej oraz wyrobienia legitymacji Polskiego Związku Niewidomych - powiedziała Joanna Szadziul.



W fordońskim zakładzie funkcjonuje specjalistyczna sala terapeutyczna, wyposażona w urządzenia niezbędne do nauki dla skazanych niewidomych i niedowidzących, którzy przyjeżdżają tu, by odbyć kurs.



- Po ukończeniu kursu skazani wracają do swoich jednostek macierzystych. Pozostawanie w tym samym oddziale czasem przez kilka lub kilkanaście lat ograniczyłoby sprawność psychofizyczną skazanych ociemniałych. Utrudniałoby także bezpośredni kontakt z najbliższymi, z uwagi na często znaczne oddalenie ich od stałego miejsca zamieszkania członków rodziny - dodaje Agnieszka Wollman rzeczniczka dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.



W czwartek 15 października przypada Światowy Dzień Białej Laski – święto osób niewidomych i niedowidzących, obchodzone od 1964 roku.