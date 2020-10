Wojewoda: Jest ryzyko ponownego lockdownu

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, który był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, potwierdził, że ryzyko kolejnego lockdownu istnieje.

- W czterokrotnie mniejszych Czechach jest 8 tys. zakażeń dziennie. U nas między 3 tys. - 5 tys. i ta liczba niestety rośnie. Czechy zaczynają wprowadzać już obostrzenia na zasadzie tych, które były marcu czy w kwietniu, czyli zamykane szkoły i oraz inne przestrzenie. Kto wie czym to skończy w Polsce? Liczę na to, że te ostatnie obostrzenia - wprowadzone strefy, obowiązek noszenia maseczek, dystansu nie do końca wyłączą naszą gospodarkę, jak to było, bo tak wiele dziedzin tej gospodarki było wtedy wyłączony i pozwolą nam na zahamowanie tej choroby - powiedział Mikołaj Bogdanowicz.