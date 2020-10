Wkrótce do szpitali w regionie trafi 89 respiratorów i 49 kardiomonitorów. Poza tym, powstaną kolejne 243 miejsca dla pacjentów zakażonych koronawirusem - to dobre wiadomości. Zła wieść jest taka, że mamy kolejne ognisko Covid-19 w domu pomocy społecznej, tym razem w Inowrocławiu.

- Sytuacja jest trudna, ale pod kontrolą - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. - Ostatniej doby stwierdziliśmy 356 nowych przypadków koronawirusa, 370 osób jest w szpitalach, 32 osoby potrzebują wsparcia respiratorowego. Mamy 757 miejsc dostępnych w szpitalach w regionie, co daje nam stabilność i spokój, jeśli chodzi o opiekę nad nowozakażonymi. W Urzędzie Wojewódzkim powstała specjalna linia koordynująca, która kontroluje obieg pacjentów potrzebujących wsparcia.Wkrótce do szpitali trafi 89 respiratorów i 49 kardiomonitorów. Dzięki temu, a także dzięki dobrej koordynacji pracy służb medycznych i sanitarnych województwa, w powiatowych szpitalach przybędzie 234 miejsca dla koronawirusowych pacjentów.- Jeśli chodzi o testy, wykonujemy ich przeszło 3 tysiące dziennie. Wymazy są pobierane przez system drive thru, a tych punktów jest 26. Wymazy zlecają POZ - ty, poza tym mamy 17 karetek wymazowych pracujących pod kierownictwem Sanepidu, testy są także wykonywane w laboratoriach szpitali leczących chorych z Covid-19. Laboratoria mamy zabezpieczone, zdarzają się pojedyncze przestoje, ale globalnie sytuacja jest pod kontrolą. Robimy tyle testów, ile potrzeba.Zła wiadomość jest taka, że w 6 regionalnych domach pomocy społecznej są ogniska koronawirusa. Nowe ognisko pojawiło się w dps-ie w Inowrocławiu. Koronawirusa stwierdzono także w 19 szpitalach.