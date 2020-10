ZDMiKP szuka dróg wyjścia z kłopotów Wiaduktów Warszawskich

- Najpierw trzeba poznać skalę zniszczeń prawie półwiecznego obiektu, wprowadzić doraźne rozwiązania a potem przygotować plan remontu - taki jest plan ZDMiKP związany z Wiaduktami Warszawskimi w Bydgoszczy.

W ubiegłym tygodniu, w tym ważnym miejscu na drogowej mapie miasta, wprowadzono zwężenia, co spowodowało poważne utrudnienia dla kierowców. Już wiadomo, że potrwają one kilka miesięcy.- Zmuszeni byliśmy ograniczyć ruch na Wiaduktach Warszawskich z uwagi na konieczność ograniczenia obciążenia dynamicznego tych obiektów - mówi Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - Na podstawie wstępnych wyników badań, ekspertyz wykonanych na tych obiektach - takie były zalecenia. Prace związane z analizą techniczną konstrukcji trwają. Obserwujemy to, co się dzieje na wiaduktach, dziękujemy mieszkańcom, że wybierają alternatywne drogi, jeżdżą m.in. ulicami: Wyszogrodzką, Zamczyskiem, Przemysłową (...)Drogowcy analizują też ruch na zwężonych wiaduktach. Nie wykluczają wprowadzenia rozwiązań usprawniających komunikację. Wśród nich jest między innymi pomysł przekierowania autobusów na tramwajową estakadę.Więcej w materiale Macieja Wilkowskiego.