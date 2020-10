- Od weekendu mamy kilkadziesiąt zakażeń dziennie. To oznacza, że Toruniowi grozi niebawem włączenie do czerwonej strefy – mówi prezydent Michał Zaleski/fot. Archiwum

- Od weekendu mamy kilkadziesiąt zakażeń dziennie. To oznacza, że Toruniowi grozi niebawem włączenie do czerwonej strefy – mówi prezydent Michał Zaleski.

Według środowego raportu Ministerstwa Zdrowia, w Toruniu zachorowało 35 osób. - Niestety rośnie ilość zakażonych osób, co zaczyna, że niebawem Toruń może zostać włączony do obszarów o daleko idących ograniczeniach epidemiologicznych – mówi prezydent Michał Zaleski.Jak dodaje, w Toruniu kwarantanną objętych jest kilkanaście klas. - Proporcja jest na takim poziomie, jak w Polsce – 1-2 proc. nieobecności w nauce bezpośredniej. Codziennie otrzymujemy informację o kolejnych wyłączeniach i codziennie podpisuję kilka decyzji o zgodzie na nauczanie w systemie zdalnym – informuje prezydent.Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 356 zakażaniach koronawirusem w naszym regionie. Zmiana koloru z żółtego na czerwony oznacza między innymi: zakaz organizowania kongresów, targów i imprez kulturalnych, wydarzenia sportowe bez kibiców na trybunach oraz ograniczenie do 50 osób w uroczystościach rodzinnych i 50 proc. miejsc w komunikacji publicznej. Lokale gastronomiczne mogą być otwarte tylko od 6.00 do 22.00.