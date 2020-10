Ponad 460 zgłoszeń przyjęli strażacy w naszym województwie od wtorku godz. 20.00 w związku z silnym wiatrem i deszczem.

Szkody to przede wszystkim powalone drzewa i obłamane konary, które między innymi spadły na drogi. Zdarzały się pojedyncze przypadki uszkodzenia dachów budynków. W jedno z drzew, które spadły na drogę uderzył samochód - w Książkach koło Wąbrzeźna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Z kolei w powiecie mogileńskim doszło do powalenia słupa energetycznego niedaleko obory, w wyniku czego padło ponad 30 sztuk bydła.W Toruniu drzewo zerwało trakcję tramwajową. Nie kursuje jedynka od Rubinkowa do centrum miasta. Pasażerowie korzystają z komunikacji zastępczej. Konar drzewa nieznaczenie uszkodził też dwa auta przy ulicy Przy Kaszowniku. Z powodu uszkodzenia bramownicy - utrudnienia są też na ulicy Grudziądzkiej: od Trasy Średnicowej do ul Żwirki i Wigury.Najwięcej zgłoszeń o szkodach wyrządzonych przez wichurę wpłynęło do komend PSP w Bydgoszczy – 65, Inowrocławiu – 51, Toruniu – 48 i w Świeciu – 45. - Strażacy cały czas usuwają szkody – to 99 proc. naszych wszystkich interwencji. Spodziewamy się, że liczba zgłoszeń będzie znacznie wyższa - mówi dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu bryg. Piotr Bełcikowski.