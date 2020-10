Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Dworze Artusa w Toruniu. Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Ewa Furman, nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Kujawsko Pomorskim Liderem Edukacji 2020. Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Dworze Artusa w Toruniu.

- Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, bo jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i bardzo cenna nagroda. To są sukcesy w olimpiadach języka francuskiego, w konkursach gimnazjalnych. Przez wiele lat prowadziłam wymiany młodzieży z Francją, to jest również napisany w zeszłym roku projekt w ramach programu Erasmus. I mam nadzieję, że z grupą nauczycieli uda nam się wyjechać do Włoch - powiedziała Ewa Furman.



- W ten symboliczny sposób doceniamy [nauczycieli-dop.red.], wybierając tę jedną, jedyną. Każdy z nas ma ulubionego swoim w życiu nauczyciela, czy to ze szkoły podstawowej, czy liceum, którego wspominamy i który tak naprawdę kształtował potem nasze całe dorosłe życie... Teraz, kiedy jesteśmy po informacji, że jedna z nauczycielek zmarła na koronawirusa, jest to też w jakimś sensie odzwierciedleniem tego, że nie tylko lekarze, nie tylko pielęgniarki, ale na tej na pierwszej linii frontu są dziś właśnie pedagodzy - powiedział marszałek województwa Piotr Całbecki.



W niedzielę zmarła 44-letnia pedagog ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą.



W ogłoszonym latem konkursie Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji kandydatury zgłaszały organy prowadzące szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wskazała osiemnaście najlepszych z nich. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji – zachował dla siebie marszałek województwa. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odebrała równorzędne wyróżnienia. Cała osiemnastka otrzymała nagrody finansowe: Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji – 10 tys. zł, a wyróżnieni – 5 tys. złotych.



Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej zarząd województwa nagradza też nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Ze względu na epidemię uroczystość podzielono na dwie odrębne. Pedagodzy z tych szkół i placówek odbiorą wyróżnienia w innym terminie.



W tym roku wyróżnienia przyznano dwadzieściorgu sześciorgu pedagogom. Z wnioskiem o nagrodę zarządu mogli występować marszałek województwa, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz związki zawodowe. Uhonorowani otrzymają nagrody w wysokości 4 tysięcy zł brutto.