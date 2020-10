Jest kolejne śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w Inowrocławiu, w którym zginęła 31-letnia kobieta i jej troje dzieci (dziewczynki w wieku: 3 miesięcy, 4 i 5 lat).

Jak ustaliło Polskie Radio PiK zawiadomienie złożył dziadek dwójki dziewczynek. Dotyczy ono między innymi ewentualnych zaniedbań administratora kamienicy przy ulicy Orłowskiej - wyjaśnia Robert Szelągowski - Prokurator Rejonowy w Inowrocławiu.- Postępowanie dotyczy również kwestii związanych z niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy straży pożarnej w Inowrocławiu oraz ewentualnej odpowiedzialności karnej dyspozytora Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Bydgoszczy. Autorem zawiadomień, które stanowią podstawę do wszczęcia tego postępowania jest osoba najbliższa dwójki z małoletnich, które poniosły śmierć. Nie chciałbym szczegółowo odnosić się do kwestii zarzutów, jakie formułuje zawiadamiający, chociażby z tego powodu, że planowane są czynności z udziałem świadków - powiedział prokurator.

Do tragedii doszło pod koniec października 2019 roku. W czerwcu bieżącego roku rozpoczął się proces oskarżonego o nieumyślne spowodowanie pożaru. Według ustaleń prokuratury Eugeniusz S. zasnął podczas przygotowania posiłku. Był pijany. Zapalił się garnek. Tlenek węgla przedostał się do innych pomieszczeń.Jak informowały media w sprawie pojawiły się wątpliwości m.in. dotyczące współpracy służb ratowniczych. Jak wynika z zeznań świadków po wybuchu pożaru kobieta poinformowała operatora numeru alarmowego 112, że razem z dziećmi przebywa w łazience w mieszkaniu na poddaszu. Według jednego ze świadków, strażacy którzy przybyli na miejsce, nie posiadali takich informacji - podał portal ino.online.