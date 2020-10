Trwa przebudowa ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy. Drogowcy udostępnili część tej trasy, na przebudowane rondo Kujawskie wrócił ruch okrężny. W środę (14 października) zaczną się testy torowiska.

Co o nowym odcinku sądzą kierowcy? O to pytał na miejscu nasz reporter Andrzej Krystek.- Lepszy przejazd - po przebudowie będzie pięknie...- Jechałem przed chwilą przez rondo Kujawskie, to nowe. Jest o wiele lepiej, aniżeli było poprzednio. Średnica duża, także przejazdy powinny być łatwiejsze, niż było poprzednio...- Po prostu lepiej się jeździ. Zobaczymy jak będzie po skończeniu...- Właśnie jechałem, nie ma żadnego oznakowania, nic nie widać. Nawet nigdzie nie powiedzieli, że dzisiaj otwarte już tu jest. Przepustowość jest o 100% lepsza, tym bardziej że udostępnili dwa pasy...- Jeżdżę autobusem już od rana, od 4:00. Znaczna różnica, dużo lepiej. Jeśli miałbym cos poprawiać, to bym te klocki biało-czerwone rozszerzył, albo w ogóle zdjął, żeby to już było zakończone wszystko, żeby było kilka pasów na jezdni, ale jeszcze nie ma końca przebudowy...- Wiadomo, przez pierwsze dni ludzie będą się uczyć znowu zmian, będą patrzeć, co się dzieje. Po południu mogą być większe korki...Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zrealizowaną już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. W środę, 14 października rozpocznie się test torowiska.