W Bydgoszczy rozpoczyna się 7. edycja ogólnopolskiej kampanii: „Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie". Chodzi o uwrażliwianie na problemy osób z dysfunkcjami wzroku, i na ich obecność w przestrzeni publicznej. Pomóc może w tym m.in. kontakt z Adamem, który od 7 lat pisze w Internecie listy do rówieśników.

Jak podkreśla Dorota Triebwasser, pedagog z Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Braille'a w Bydgoszczy, wrażliwości na potrzeby innych, także osób z dysfunkcjami wzroku, warto uczyć osoby pełnosprawne już od najmłodszych lat.- Mamy taki plan, żeby kształtować te postawy właśnie w jak najwcześniejszym wieku, wtedy, gdy młodzi ludzie są otwarci, pełni entuzjazmu, nie mają żadnych jeszcze barier mentalnych i ograniczeń. To fajnie wychodzi, bo jest jeszcze taka ciekawość na innego człowieka. W Internecie zostały zamieszczone propozycje zajęć, materiały. Jest to między innymi do odsłuchania list Adama. Od 7 lat Adam pisze listy do swoich rówieśników, w których relacjonuje, co się u niego dzieje, jakie ma plany, jakie ma zainteresowania, co mu sprawia trudności, jeżeli chodzi o funkcjonowaniu społeczeństwie.Z uwagi na pandemię koronawirusa, w tym roku akcja odbywa się głównie za pośrednictwem strony internetowej. Nauczyciele i uczniowie mogą odnaleźć tam konspekty zajęć, plakaty, relacje osób niewidomych czy zaproszenia do konkursów. Kampania potrwa do 20 października.Więcej o bydgoskiej akcji „Zobacz mnie!" -