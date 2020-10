Zwiększenie o blisko 100 procent środków publicznych na realizację programów pobudzających aktywność fizyczną dzieci i młodzieży nie przełożyło się, niestety, na realizację tego celu - wynika z raportu najwyższej Izby Kontroli.

Zmalał odsetek dzieci i młodzieży (w wieku 11 – 17 lat) podejmujących aktywność fizyczną w wymiarze zgodnym z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – co najmniej 60 minut dziennie, przez 7 dni w tygodniu, mimo, że wsparcia finansowego i infrastruktury sportowej nie brakuje.Niski poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO potwierdziły wyniki ewaluacji Programu Szkolny Klub Sportowy oraz wyniki przeprowadzonego przez NIK badania kwestionariuszowego.Z badania ewaluacyjnego wynika, że w 2017 r. aktywność osiągało 12 proc., a w 2018 r. niewiele ponad 13 proc. uczniów uczestniczących w Programie SKS. W badaniu kwestionariuszowym zdecydowana większość uczniów, tj. blisko 87 proc. nieuczestniczących i ponad 98 proc. uczestniczących w Programie SKS zadeklarowała, że lubi uprawiać sport i chętnie ćwiczy na lekcjach w-f (odpowiednio ponad 87 proc. i ponad 98 proc.).Jednak tylko 9 proc. uczestniczących (w czasie wolnym, tj. poza lekcjami w-f) i ponad 12 proc. nieuczestniczących w Programie SKS (w czasie wolnym, tj. poza lekcjami w-f i zajęciami SKS) przeznaczało 60 minut dziennie przez 7 dni w tygodniu na aktywność fizyczną. Najczęściej ww. uczniowie przeznaczali co najmniej 1 godz. dziennie na aktywność 1-2 lub 3-4 dni w tygodniu.Ponadto ponad 10 proc. uczniów nieuczestniczących w programie poza lekcjami w-f nie uprawiało sportu i rekreacji w ogóle, a blisko 14 proc. z nich uprawiało sport lub rekreację tylko przez mniej niż jedną godzinę tygodniowo.W latach 2016 - 2016 z programów finansowanych przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów skorzystało 4 miliony młodych ludzi.Większą od zakładanej aktywność odnotowano jedynie wśród dziewcząt. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że wskaźniki określające założenia, odnośnie aktywności fizycznej były wadliwie skonstruowane. Poza tym Izba podziela pogląd, że istotny wpływ na obniżenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży mają czynniki cywilizacyjne takie jak: rozwój technologii cyfrowej, czyli spędzanie przez dzieci i młodzież wolnego czasu przed komputerem i smartfonem.Więcej w raporcie NIK: TUTAJ