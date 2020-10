- Noszenie maseczek to nie obciach, tylko nasz obywatelski obowiązek - przekonywali w Toruniu Dobromir Szymański, prezes Młodej Prawicy w województwie kujawsko-pomorskim i Antoni Chojnowski, prezes okręgu toruńskiego. To odpowiedź na ostatnie manifestacje tzw. antycovidowców.

- Apelujemy do innych przedstawicieli ugrupowań, do innych polityków i działaczy oraz do wszystkich ludzi, abyśmy przestrzegali obostrzeń, gdyż choroba nie ma poglądów. Możemy nie być zwolennikami rządu, ale to nie upoważnia nas do łamania obostrzeń – mówili.Apelowali do szkół i do młodzieży, by nie podchodziła beztrosko do koronawirusa. - Młodzi mogą chorobę przejść bezobjawowo, ale wrócą do domu i przekażą ją starszym, dla których sytuacja może być zupełnie odmienna – mówili. - Skutki społeczne i zdrowotne negowania pandemii mogą być naprawdę bardzo niebezpieczne.Członkowie Porozumienia Jarosława Gowina zorganizowali podobną konferencję w Bydgoszczy. I tak, jak w Toruniu rozdawali mieszkańcom ulotki informacyjne.