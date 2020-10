Otrzymaliśmy smutną wiadomość, że odszedł od nas nasz Uczeń i Kolega - Michał – informuje na swojej stronie Zespół Szkół nr 30 Specjalnych z Bydgoszczy. 20-letni chłopak chorował na Covid-19, miał też choroby współistniejące.

W minioną środę 20-latek trafił do szpitala z ostrą niewydolnością oddechową. Testy potwierdziły u niego zakażenie koronawirusem. Zmarł w niedzielę rano. - Jego najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia – napisali przedstawiciele Społeczności Szkolnej ZS nr 30.Informacja dotarła także do bydgoskiego ratusza. - Dziś przyszła bardzo smutna wiadomość z jednej z bydgoskich szkół. Naprawdę proszę byśmy byli odpowiedzialni. Nie myślmy tylko o sobie. Nawet jak czujemy się świetnie. Stosujmy się do zasad dla bliskich, dla wszystkich wokół nas – napisał na swoim profilu prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.Zajęcia w bydgoskim Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej do końca tygodnia będą odbywały się zdalnie.