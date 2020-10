Szkoła Podoficerska Logistyki, przygotowująca kadry dla jednostek w całym kraju, w poniedziałek zainaugurowała działalność w Grupie koło Grudziądza. Rocznie będzie mogło kształcić się niej 800 słuchaczy w 45 specjalnościach.

Szkoła podlega pod Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie. - Powstanie szkoły wynikało z potrzeb, zarówno w kontekście planowanego zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych, jak i konieczności szkolenia kadr w korpusie podoficerskim w specjalności logistycznych. Logistycy stanowią aż jedną trzecią całego korpusu podoficerów. Nowo powstała szkoła w dużym stopniu odciąży istniejące już placówki i przejmie na siebie ciężar szkolenia kandydatów na podoficerów logistyki, jak również żołnierzy biorących udział w kursach kwalifikacyjnych - powiedział szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Dariusz Ryczkowski.Szef IWSZ podkreślił, że szkolenie musi być dostosowane do aktualnych potrzeb i uwzględniać zmiany, jakie zachodzą w polskiej armii, a przede wszystkim zmiany w technice wojskowej. Zaznaczył też, że nowy sprzęt wprowadzany na wyposażenie żołnierzy wymaga dobrze przygotowanego i wyszkolonego operatora, ale najlepsze wyposażenie czy oprogramowanie nie zastąpi człowieka.Gen. dyw. Ryczkowski podał, że szkoła będzie mogą kształcić około 800 słuchaczy rocznie w 45 specjalnościach. Szkoła funkcjonować będzie w kompleksie, którego baza szkoleniowa wyposażona jest w strzelnicę, plac ćwiczeń taktycznych i liczne obiekty szkoleniowe.Szkoła Podoficerska Logistyki kształcić będzie żołnierzy wywodzących się z korpusu szeregowych zawodowych i przygotować ich do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerskim. Dodatkowo prowadzić będzie kursy kwalifikacyjne dla żołnierzy zawodowych dążących do podnoszenia swoich kwalifikacji i umożliwiających mianowanie ich na kolejne stopnie wojskowe. Planowane również są szkolenia podoficerów rezerwy spośród kandydatów wywodzących się ze środowiska cywilnego spełniających wymagania i potrzeby Sił Zbrojnych RP.