Ostatniej doby potwierdzono 258 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w woj. kujawsko-pomorskim. Pochodzą one z wielu rozporoszonych ognisk, m.in. w ZOL-u w Redeczu Wielkim, kurii biskupiej, liceum i zakładzie karnym we Włocławku czy w stacji dializ w Nakle nad Notecią.

- Zakażenia w naszym regionie są bardzo rozproszone. W ostatnim czasie występują w wielu powiatach - mówi Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego. W niedzielę i poniedziałek (11-12.10.) zaraportowano ich mniej niż pod koniec ubiegłego tygodnia, bo odpowiednio 136 i 258 przy 554 w sobotę (rekord od początku epidemii).Testy potwierdziły w ostatnich dniach zakażenia koronawirusem wśród 105 osób w zakładzie meblarskim w Janikowie i 58 osób w ZOL-u w Redeczu Wielkim.- W ZOL-u badania potwierdziły zakażenie 46 pensjonariuszy i 12 pracowników. To wyniki sumaryczne z kilku dni. 4 osoby trafiły do szpitala, ale sytuacja jest już opanowana. Reszta osób przebywa na miejscu i ich stan zdrowia jest dobry. W zakładzie meblarskim w Janikowie do 104 wyników dodatnich, o których informowaliśmy w sobotę, doszedł jeszcze tylko jeden pozytywny wynik testu - podkreślił Mól.Wśród przykładów innych ognisk zakażeń w regionie wymienił włocławską kurię biskupią, liceum i zakład karny (także na terenie PSSE Włocławek), stację dializ w Nakle nad Notecią i Zespół Szkół w Łasinie (PSSE Grudziądz).