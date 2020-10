W poniedziałek, 12 października, oddano do użytku kolejny, 20-kilometrowy, kujawsko-pomorski odcinek drogi ekspresowej S5, między węzłami Szubin Północ - Żnin Północ.

- Kolejny etap inwestycji, która ma pewien poślizg, ale jest to inwestycja drogowa, która ma dla województwa kujawsko-pomorskiego ogromne znaczenie. To dzięki tej drodze ekspresowej będziemy mogli znacznie efektywniej wykorzystać i zdyskontować nasze centralne położenie. To połączenie otwiera ogromne możliwości przede wszystkim przed miastem Bydgoszczą. W przyszłości droga S10 oraz kontynuowana S5 zapewnią Bydgoszczy bardzo dogodne połączenia komunikacyjne i to się na pewno przełoży na intensywny rozwój gospodarczy. Pomijam oczywiste względy m.in. bezpieczeństwo ruchu. Ta droga ma również ogromne znaczenie dla nas lokalnie, jako obwodnica Bydgoszczy, ponieważ bardzo poprawia komunikację. Cieszymy się, dziękujemy, prosimy o więcej - mówi Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.Na oddanej do użytku trasie obowiązuje na razie ograniczenie prędkości do 70 km/h. Cały 19-kilometrowy odcinek trasy ma być gotowy w listopadzie. - Kierowcy mogą poruszać się obiema jezdniami, na zasadzie czasowej organizacji ruchu, z ograniczeniem prędkości do 70 km/h, co związane jest z dalszymi pracami wykończeniowymi w obrębie tzw. kaczego dołka w pobliżu węzła Szubin. Według zapewnień wykonawcy robót, firmy Intercor, ten kilometrowy fragment ma zostać ukończony i udostępniony kierowcom w ciągu następnego miesiąca, co zapewni lepsze połączenie z powstającym, kolejnym odcinkiem Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ - poinformował rzecznik oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Julian Drob.Wybudowana droga ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, jest dostosowana do przenoszenia ciężaru 11,5 tony na oś. Budowa drogi ekspresowej S5 Szubin Północ - Żnin Północ przewidywała wykonanie prawie 40 różnych typów zadań, w tym budowę m.in. dróg dojazdowych i serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki, przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej, oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, osłon przeciwolśnieniowych, barier ochronnych i ogrodzenia trasy głównej. Wzdłuż drogi ekspresowej powstał system osłony meteorologicznej, zbudowano kanał technologiczny i kanalizację teletechniczną dla systemu zarządzania ruchem. Przebudowano również cieki wodne oraz rowy i urządzenia melioracyjne.Budowa otwartego 12 października odcinka drogi S5 kosztowała ok. 600 mln. zł i trwała blisko 5 lat.