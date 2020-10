Uwaga kierowcy! Zmiany w ruchu na drodze S5 na węźle Nowe Marzy

Od poniedziałku, 12 października, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza zmiany w organizacji ruchu na początkowym odcinku DK5 od węzła autostradowego Nowe Marzy.

Kierowcy jadący od strony Gdańska będą poruszać się torem ruchu skierowanym do prawej krawędzi jezdni DK5, a następnie po nowo wybudowanej prawej jezdni przyszłej drogi ekspresowej. Zostaną przywrócone dotychczasowe pasy włączenia z autostrady w kierunku na Gdańsk/Grudziądz oraz w kierunku na Bydgoszcz – tutaj pas włączenia został wyznaczony w śladzie nowej jezdni S5.Ponadto droga serwisowa DS-4 oraz prawa jezdnia przyszłej S5 zostaną połączone bypassem, po którym odbywa się ruch relacji Bydgoszcz-Gdańsk i Gdańsk-Bydgoszcz. Na bypassie od strony Bydgoszczy został wydzielony pas dla kierowców skręcających w prawo na autostradę w kierunku na Gdańsk/ Łódź.Z kolei dojazd do drogi wewnętrznej w kierunku Nowych Marz, obwód utrzymania autostrady oraz dojazd do przystanków komunikacji publicznej zostanie zapewniony poprzez skrzyżowanie nowo wybudowanej jezdni przyszłej S5 z drogą serwisową DS-4 w ok. km 0+920.Na wskazanym odcinku będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania.