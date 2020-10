Według wstępnych ustaleń, nielegalne nawiercenie było przyczyną wycieku ropy naftowej z rurociągu w lesie, w miejscowości Puszcza Miejska w gminie Rypin.

8 października, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, otrzymał informację, że na rurociągu przesyłowym ropy naftowej, zlokalizowanym w lesie w m. Puszcza Miejska, gmina Rypin, doszło do rozszczelnienia i wycieku ropy naftowej na powierzchnię ziemi.Ze wstępnych ustaleń wynika, że do rozszczelnienia doszło wskutek próby nielegalnego nawiertu rurociągu. Na miejsce awarii przybyły służby firmy PERN S.A., która jest właścicielem rurociągu oraz funkcjonariusze KP PSP w Rypinie.Za pomocą pompy odpompowywano 10 m3 ropy z rozlewiska. Następnie odkryto uszkodzony odcinek podziemnego rurociągu, który zabezpieczono poprzez zaspawanie łaty na powierzchni uszkodzenia. Rurociąg został tymczasowo przykryty ziemią, która później zostanie wydobyta i przekazana do rekultywacji specjalistycznej firmie.WIOŚ w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku rozpoczęła kontrolę w PERN S.A. i będzie prowadzić nadzór nad usuwaniem skutków awarii.