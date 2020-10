Troje dzieci zostało lekko rannych w pożarze domu w Buczku w gminie Jeżewo. Ogień pojawił się 12 października, około godziny 6.00. Domu nie udało się uratować, rodzina mówi o podpaleniu.

- Jeździli i wygrażali, że nas prędzej czy później podpalą...- Usłyszałam tylko wielki wybuch, no i jak wyszłam to wszystko już się paliło, wszystko było zajęte. Widziałam tylko czarny samochód, nie mogę powiedzieć, czy ktoś to podpalił. Wszystko spłonęło, nie ma nic. Nawet dzieci do szpitala nie miałam w czym ubrać, mojej córki rzeczy musieli chłopaki ubrać...Rodzicom dzieci nic się nie stało, dzieci zostały odwiezione do szpitala z lekkimi obrażeniami.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.