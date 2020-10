W sobotę przypada Światowy Dzień Drzewa. W Polsce co roku przybywa nowych nasadzeń.

2020-10-09, godz. 17:48

145 respiratorów trafi łącznie do 22 szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Do placówek dotarło do tej ...

» więcej