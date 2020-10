Drzewa pomagają nam się też zrelaksować. Docenili to Japończycy. Fot. Pixabay.com

W sobotę przypada Światowy Dzień Drzewa. W Polsce co roku przybywa nowych nasadzeń.

W Kujawsko-Pomorskiem największe odbyły się wiosną, ale również jesienią w lasach pojawią się nowe sadzonki.



- Tej wiosny na terenie całej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Leśnicy posadzili około 45 milionów nowych drzew, a jesienią - jesteśmy w trakcie sadzenia - pojawi się kolejne 13 milionów drzew - powiedziała Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.



Drzewa pomagają nam się zrelaksować. Docenili to Japończycy.



- Shinrin-yoku oznacza leśne kąpiele. Aby ich zaznać wybierzmy się do naszego ulubionego miejsca, najlepiej gdzieś w lesie, w ciszy. Wyłączmy telefon, nie wyznaczajmy sobie ani mety, ani celu. Zrelaksujmy się, nie myślmy o żadnych problemach, o żadnych sytuacjach. Po prostu oddajmy się w przyrodzie. To na pewno bardzo korzystnie wpłynie i na nasze zdrowie i nasze samopoczucie - dodała Honorata Galczewska.



Lasy stanowią prawie 1/3 powierzchni Polski.