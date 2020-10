Zakażenia koronawirusem w zakładzie meblarskim w Janikowie

Przeprowadzone testy potwierdziły 104 przypadki zakażenia koronawirusem w jednym z zakładów meblarskich w Janikowie. Dochodzenie epidemiologiczne jeszcze się nie zakończyło.

- W zakładzie meblarskim w Janikowie pojawiło się bardzo duże ognisko zakażeń. W tej chwili liczba wyników dodatnich to 104 - powiedział rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól.Dodał, że nie musi to być jeszcze ostateczna liczba, bo nadal trwa postępowanie epidemiologiczne. To jedno z największych ognisk zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w regionie od początku epidemii.W ostatnich dniach potwierdzono m.in. ponad 70 zakażeń wśród personelu szpitala w Grudziądzu, który obecnie pełni funkcję placówki koordynacyjnej w zakresie zwalczania epidemii.Zakażony koronawirusem jest zastępca prezydenta Grudziądza. Szymon Gurbin na facebooku opisuje przebieg choroby. Pisze między innymi, że stracił zapach, boli go głowa i ma kaszel. Pracownicy urzędu miasta, którzy mieli kontakt z prezydentem trafili na kwarantannę.Chory na Covid-19 jest jeden ze strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu nad Wisłą. Na kwarantanie jest 9 ratowników, którzy pełnili z nim służbę. Do poniedziałku każdy z nich zostanie poddany testowi. Jeśli wyniki będą negatywne, to w połowie przyszłego tygodnia wrócą do pracy, aby zachować ciągłość służby.