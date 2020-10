Mężczyźni w wieku 31 i 42 lata zostali zatrzymani przez bydgoską policję. Postawiono im zarzut usiłowania zabójstwa.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (3 października) nad ranem przy ulicy Nadrzecznej w Bydgoszczy. Wówczas dyżurny z bydgoskiego Błonia otrzymał informację, że za wiaduktem kolejowym leży osoba, która wzywa pomocy. Patrol zastał na miejscu mężczyznę z obrażeniami ciała, który trafił do szpitala.Po kilku dniach zatrzymali 42 i 31-latka, którzy trafili do policyjnego aresztu. Obu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Trwają czynności procesowe w sprawie. Prokurator wnioskuje do sądu ich tymczasowy areszt.