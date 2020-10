Wiadukty Warszawskie w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy są w fatalnym stanie technicznym. Drogowcy w trybie pilnym wprowadzają ograniczenia w ruchu na przeprawie.

Od soboty (10 października) trzeba liczyć się ze zwężeniami i ograniczeniem prędkości. - Wszystko w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pieszych - wyjaśnia Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Aby ograniczyć obciążenia, samochody będą poruszały się wyłącznie prawymi pasami jezdni w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka miesięcy.Drogowcy zapowiadają zlecenie ekspertyzy - od niej będą zależały dalsze losy wiaduktów. Dokument oceni, czy obiekt lepiej będzie wyremontować, czy konieczna będzie jego przebudowa. Tomasz Okoński dodaje, że w związku z utrudnieniami na wiaduktach mogą tworzyć się korki, szczególnie w szczytach komunikacyjnych, więc warto wcześniej zaplanować podróż drogami alternatywnymi lub skorzystać z komunikacji tramwajowej. Drogowcy informują też, że - jeśli będzie to konieczne - będą wprowadzane kolejne zmiany w celu upłynnienia ruchu na tej trasie.Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w 1973 r. - zarówno czasy, jak i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań. Są to dwa obiekty o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej. Kilkanaście lat temu konstrukcja przeszła remont, ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Tamte prace przywróciły funkcjonalność zniszczonej konstrukcji, jednak elementy, których wówczas nie odrestaurowano, przez następne lata ulegały degradacji. Obecnie nawierzchnie jezdni, jak i spód konstrukcji wizualnie są w dobrym stanie, jednak po odkuciu zewnętrznych warstw betonu na podporach, uwidaczniają się mocno skorodowane i uszkodzone zębem czasu elementy.