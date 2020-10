145 respiratorów trafi łącznie do 22 szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Do placówek dotarło do tej pory 67 takich urządzeń.

- 145 to liczba respiratorów, które trafiły już lub są aktualnie dostarczane do szpitali w całym regionie w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego - informuje Beata Krzemińska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. - Sfinansowane przez samorząd województwa respiratory kupują lub już kupiły zarówno duże szpitale specjalistyczne, w tym Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu i Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, jak i placówki powiatowe. Z satysfakcją przyjmujemy powrót do zasady szpitali jednoimiennych w rządowej strategii walki z epidemią – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, cytowany w komunikacie.Z danych Urzędu Marszałkowskiego wynika, że Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy otrzymało już wszystkie zaplanowane dla niego z tej puli 49 respiratorów. Ośmioma takimi urządzeniami — otrzymanymi z tego pakietu — dysponuje także Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu. Pięć respiratorów (na 10 przewidzianych) dostarczono już do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, trzy do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, a po jednym do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie i NOVUM-MED sp. z o.o. w Więcborku. Łącznie w szpitalach jest 67 ze 145 respiratorów.13 takich urządzeń ma trafić do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, który pełni teraz funkcję koordynacyjną w systemie w okresie epidemii. W jego przypadku podpisano już umowę i trwa oczekiwanie na dostarczenie sprzętu. 12 października ma nastąpić podpisanie umowy na dostarczenie 11 sztuk respiratorów do Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. W listopadzie 10 respiratorów ma dotrzeć do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy.W przypadku innych szpitali trwa oczekiwanie na dostawę bądź trwają przetargi lub mają być podpisane umowy albo też złożone zostały zapytania ofertowe (szybka procedura).